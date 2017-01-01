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Pazaryeri HEM sporcuları masa tenisinde üçüncülük kazandı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da düzenlenen 5. Bursa Veteran Masa Tenisi Turnuvasında üçüncülüğü Bilecik'e kazandırdılar.

Turnuvaya, Türkiye'nin değişik illerinden farklı yaş gruplarında, tek ve çift kişilik olmak üzere toplam 256 sporcu, Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübünden ise Levent Üstün, Ahsen A. Kılıç, Kenan Akçay, Ali Yıldırmış ve Salim Öztabak ile katıldı.30-39 yaş kategorisinde Tek Erkeklerde Levent Üstün, Bursa ve Ankaralı sporculardan sonra Bilecikli olarak üçüncü oldu. Aynı kategoride Çift Erkeklerde Levent Üstün ve Ahsen Ahmet Kılıç, Bursa ve Konyalı sporculardan sonra birlikte üçüncü oldular.

Kulüp Başkanı Sedat Büyük; "Halk Eğitim Spor Kulübü sporcularının Bilecik'te rakibi bulunmadığı için komşu illerde düzenlenen bölge turnuvalarına kendi imkânlarıyla gittiler ve ferdi olarak maçlara katıldılar. Bursa'da yapılan turnuvaya katılan ve Türkiye'nin değişik illerinden gelen sporcuların ise Türkiye Masa Tenisi Liglerinde oynayan ve maç deneyimi fazla olan sporculardan oluşuyor. Bu düzeydeki sporcuların arasından sıyrılıp, üçüncülüğü Bilecik'e kazandırmalarından dolayı sporcularımla gurur duyuyorum. Kulüp sporcularımızdan Levent Üstün ve Ahsen Ahmet Kılıç'ı tebrik ediyorum ve daha büyük başarılar kazanacaklarına inanıyorum" dedi.

(İC-MET-Y)



26.04.2017 16:00:04 TSI

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