26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samandağ ipeği yaşatılacak

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:04
Samandağ ipeği yaşatılacak
Samandağ ipeği yaşatılacak
- Samandağ'da ipek böcekçiliği ve el dokuma konusunda iş yöntemi ile açılacak mesleki eğitim kursu için protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Adem Karagöz
HATAY (İHA) - Samandağ Belediyesi, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ipek böcekçiliği ve el dokuma konusunda iş yöntemi ile açılacak mesleki eğitim kursu için protokol imzalandı.
"İpek Böcekçiliği ve El Dokuma" proje protokolü imza töreninde konuşan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, dut ağaçlarının korunması, ipek ve koza el sanatlarının yaşatılarak geleceğe aktarılması ve bu değerlerin turizm potansiyelinde yer almasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.
Bölgede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan ipek böcekçiliği mesleğinin yaygınlaştırılması ve yaşatılması için belediye bünyesinde oluşturulan İpek Köyü'nün Mağaracık ve Yaylıca mahallelerinde kurulduğunu belirten Nehir, "Dut ağaçlarının korunması, ipek ve koza el sanatlarının yaşatılarak geleceğe aktarılması ve bu değerlerin turizm potansiyelinde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi
Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik'in makamında yapılan imza töreninde ipek böcekçiliği ve dokumacılığının bölge ekonomisine katkısının arttırılması, dut ağaçlarının yetiştirilmesi, dut ağacı ekiminin özendirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların önemine değinildi.
(ADM-Y)

26.04.2017 16:12:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adliye çalışanları futbol turnuvasında ter dökecek
YEREL

ADLİYE ÇALIŞANLARI FUTBOL TURNUVASINDA TER DÖKECEK
Belenli kadınlar girişimciliğin kapılarını araladı
YEREL

BELENLİ KADINLAR GİRİŞİMCİLİĞİN KAPILARINI ARALADI
Yayladağı'nda sınır karakolu yakınına top mermisi düştü
YEREL

YAYLADAĞI'NDA SINIR KARAKOLU YAKININA TOP MERMİSİ DÜŞTÜ
Hatay'da elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hatay Valisi Ata'dan şehit ailesine ziyaret
YEREL

HATAY VALİSİ ATA'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Hatay'dan iki tabur askerin Ankara'ya götürülme girişimi davası
YEREL

HATAY'DAN İKİ TABUR ASKERİN ANKARA'YA GÖTÜRÜLME GİRİŞİMİ DAVASI
15 Temmuz'u işaret diliyle anlattılar
YEREL

15 TEMMUZ'U İŞARET DİLİYLE ANLATTILAR
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
57. Alay Vefa Yürüyüşü
YEREL

57. ALAY VEFA YÜRÜYÜŞÜ
İSTE çifte bayramla ikinci yaşını kutladı
YEREL

İSTE ÇİFTE BAYRAMLA İKİNCİ YAŞINI KUTLADI
Dörtyol'da ilk skolyoz ameliyatı yapıldı
YEREL

DÖRTYOL'DA İLK SKOLYOZ AMELİYATI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı