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ERÜ'de 'Türkiye'nin Kalkınma Yardımları Kapsamında Dış Politikası' ele alındı



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KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Siyasal Bilimler Kulübü tarafından 'Türkiye'nin Kalkınma Yardımları Kapsamında Dış Politikası' konulu konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ali Maskan konuşmacı olarak katıldı.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Uzay, etkinliklerdeki amacın öğrencilere tecrübe kazandırmak olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Uzay, "Bizim asıl amacımız sizleri olgunlaştırmak. Bu tür etkinliklerde paylaşılan bilgi birikimi ve tecrübelerden yararlanmanızı istiyoruz. Çünkü bu tecrübeler size katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcısı Ali Maskan da konuşmasında, Türkiye'nin yaptığı insani yardımlardan bahsetti.

Maskan, "Yıllardır insani yardımlar yapıyoruz. Bu yardımlar atalarımızdan, dedelerimizden beri devam ediyor. Fakat bu yardımların herhangi bir ismi yok. Günümüzde kalkınma yardımı dediğimiz şey, büyük ve gelişmiş ülkelerin kendilerinden daha zayıf ülkelere yapmış oldukları yardımlardır. Bu yardımlarda amaç, yardım yapılan ülkenin kalkınmasına sağlamak ve o ülke ile siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmektir. Eskiden ülke olarak biz de gelişmiş ülkelerden yardım bekliyorduk. Fakat şimdi yardım yapan bir ülke haline geldik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından konferans sona erdi.

(SK)



26.04.2017 16:37:44 TSI

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