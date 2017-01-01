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Dünyanın en iyi 3 takımından biri Bahçeşehir Koleji



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı FRC_Integra3646 ABD'nin Houston şehrinde gerçekleşen Robotik Champıonship Kupası yarışmalarında 4000 takım 350 bin yarışmacı arasından Avustralya ve ABD'nin de içinde yer aldığı dünyanın en başarılı 3 takımından biri oldu.

ABD'nin Robonauts takımının NASA tarafından desteklendiği bu yarışmada Bahçeşehirli öğrencilerin elde ettiği başarı büyük bir sevinçle karşılandı.

Aydın Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Sümer Mustafa Güngör yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez Bahçeşehir Koleji'nde hayata geçirilen ve anaokulundan itibaren uygulanan Kodlama Ve Robotik eğitiminin Aydın Bahçeşehir Koleji'nde de başarıyla devam etmekte olduğunu, Aydınlı gençleri de gelecekte böyle büyük başarılar için şimdiden hazırladıklarını ifade etti.

(OD-MB-Y)



26.04.2017 16:51:33 TSI

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