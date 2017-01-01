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Başkan Uğur öğrencilerle tecrübelerini paylaştı



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Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Özel 52 Evler İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Özel 52 Evler İlkokulu 4. sınıf öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerin isteklerini dinleyen Başkan Uğur, çocukların sorularını cevaplayarak tecrübelerini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'ndaki ziyarette Okul Müdürü Serdar Özen, sınıf öğretmenleri Deniz Temiz, Şeyma Çaltı hazır bulundu. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Uğur, Çay Deresi, Çamlık Tepesi ve Hilal Camii, Cunda Köprüsü, Mobil Mezbahalar, Yaş Sebze ve Meyve Hali gibi vizyon projeler hakkında bilgiler verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir'in tüm ilçelerine hizmet vermek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Uğur, Balıkesir merkezde 3 büyük alışveriş merkezi olacağını belirtti. Bunlardan birinin Çay Deresi Rekreasyon Alanı'nda inşa edilen Avlu Balıkesir olduğunu söyleyen Uğur, "Çay Deresi Ramazan ayında faaliyetlerimiz başlıyor. Daha sonra Yeni hastane önünde 10 Burada ve Çamlık Projesi hayata geçecek" diye konuştu.

Başkan Uğur soruların ardından öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirerek, öğrencilere belediye çalışmalarının yeraldığı broşür ve çeşitli hediyeler takdim etti.

(OF-MŞ)



26.04.2017 16:52:00 TSI

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