26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:44
Batman'da 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir adreste yaptığı aramada piyasa değeri 32 bin TL olan 4 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlileri Batman'da bulunan bir adres ve müştemilatında arama yaptı. Aramada, piyasa değeri yaklaşık 32 bin TL olan çeşitli markalarda toplam 4 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
(MŞY-MP-Y)

26.04.2017 16:52:59 TSI
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