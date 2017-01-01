26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adıyaman Belediyesinden Esentepe Mahallesine taziye evi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:49
Adıyaman Belediyesinden Esentepe Mahallesine taziye evi
Adıyaman Belediyesinden Esentepe Mahallesine taziye evi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesinde modern taziye evi yapılıyor.
Belediyenin her mahalleye taziye evleri projesi kapsamında, Esentepe Mahallesinde taziye evi yapımına başlandı.
TOKİ yolunun eski Esentepe Köyü girişinde bulunan, kullanılmayan bir okul taziye evine dönüştürülüyor. Yetkililer taziye evinin kısa sürede tadilatının bitirilerek hizmete gireceğini belirtti. Yaklaşık 180 metrekarelik alan üzerinde bulunan bina, taziye kültürünün yaşatılması ile mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak.
Taziye evinin yapılmasıyla ilgili mahalle sakinleri, memnuniyetini dile getirerek, başta Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.
(CK-OE-Y)

26.04.2017 16:57:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrısız bir toplum için hastane eczacılarına eğitim verildi
YEREL

AĞRISIZ BİR TOPLUM İÇİN HASTANE ECZACILARINA EĞİTİM VERİLDİ
Sağlık personeline KKKA eğitimi
YEREL

SAĞLIK PERSONELİNE KKKA EĞİTİMİ
Öğrenciler yararına kermes düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES DÜZENLENDİ
Uyuşturucu ile mücadele toplantısı gerçekleştirildi
YEREL

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kahta'da uçurtma şenliği
YEREL

KAHTA'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
Satranç turnuvasına büyük ilgi
YEREL

SATRANÇ TURNUVASINA BÜYÜK İLGİ
Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ADIYAMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
İtfaiye ekipleri K9 eğitimi alıyor
YEREL

İTFAİYE EKİPLERİ K9 EĞİTİMİ ALIYOR
Adıyaman Üniversitesi geleceğin bilim insanlarını yetiştiriyor
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRİYOR
Adıyaman Üniversitesinde 'Şiirli muhabbet' adlı şiir dinletisi yapıldı
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE 'ŞİİRLİ MUHABBET' ADLI ŞİİR DİNLETİSİ YAPILDI
Depremin hasar tespitinin askı süresi devam ediyor
YEREL

DEPREMİN HASAR TESPİTİNİN ASKI SÜRESİ DEVAM EDİYOR
Adıyaman Üniversitesi kendi aracını kendisi üretiyor
YEREL

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ KENDİ ARACINI KENDİSİ ÜRETİYOR
Dünya Aşı Haftası Adıyaman'da etkinliklerle kutlandı
YEREL

DÜNYA AŞI HAFTASI ADIYAMAN'DA ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
Dönerci ve tatlıcılar denetlendi
YEREL

DÖNERCİ VE TATLICILAR DENETLENDİ
Görme engelliler Kuran-ı Kerim okudu
YEREL

GÖRME ENGELLİLER KURAN-I KERİM OKUDU
Yapılan yol uygulamasında 41 araca radardan işlem yapıldı
YEREL

YAPILAN YOL UYGULAMASINDA 41 ARACA RADARDAN İŞLEM YAPILDI
Kuran-ı Kerim ve ezan okuma bölge finali yapıldı
YEREL

KURAN-I KERİM VE EZAN OKUMA BÖLGE FİNALİ YAPILDI
AK Parti 'teşekkür' ziyaretlerine başladı
YEREL

AK PARTİ 'TEŞEKKÜR' ZİYARETLERİNE BAŞLADI
Adıyaman'da Dünya Sıtma Günü kutlandı
YEREL

ADIYAMAN'DA DÜNYA SITMA GÜNÜ KUTLANDI
Başkan Dimez: &quot;Adıyaman'da 43 sandıktan sadece 'evet' oyu çıktı&quot;
YEREL

BAŞKAN DİMEZ: "ADIYAMAN'DA 43 SANDIKTAN SADECE 'EVET' OYU ÇIKTI"
Adıyaman ÇATOM 'Doğudan batıya uzanan kadın eli' sergisine katılacak
YEREL

ADIYAMAN ÇATOM 'DOĞUDAN BATIYA UZANAN KADIN ELİ' SERGİSİNE KATILACAK
Çanakkale 57. Alay şehitlerine vefa
YEREL

ÇANAKKALE 57. ALAY ŞEHİTLERİNE VEFA
HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz:
YEREL

HÜDA-PAR GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ:
Başkan Yilter ekmeğe yapılan zam ile ilgili konuştu
YEREL

BAŞKAN YİLTER EKMEĞE YAPILAN ZAM İLE İLGİLİ KONUŞTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı