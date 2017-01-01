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Adıyaman Belediyesinden Esentepe Mahallesine taziye evi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesinde modern taziye evi yapılıyor.

Belediyenin her mahalleye taziye evleri projesi kapsamında, Esentepe Mahallesinde taziye evi yapımına başlandı.

TOKİ yolunun eski Esentepe Köyü girişinde bulunan, kullanılmayan bir okul taziye evine dönüştürülüyor. Yetkililer taziye evinin kısa sürede tadilatının bitirilerek hizmete gireceğini belirtti. Yaklaşık 180 metrekarelik alan üzerinde bulunan bina, taziye kültürünün yaşatılması ile mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak.

Taziye evinin yapılmasıyla ilgili mahalle sakinleri, memnuniyetini dile getirerek, başta Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

(CK-OE-Y)



26.04.2017 16:57:27 TSI

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