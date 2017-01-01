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Başkan Çerçioğlu, yazar Ayşe Kulin'in imza gününe katıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezlerinin düzenlendiği 23 Şenlikleri kapsamında Aydın'a gelen Ünlü Yazar Ayşe Kulin'in imza gününe katıldı.

Şükran Güngör- Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda gerçekleşen etkinliğe CHP İl Başkanı Bayram İnci, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Aydınlı edebiyatseverler ve öğrencilerle buluşan yazar Ayşe Kulin kitaplarını imzaladı, okurlarıyla sohbet etti.

Çağdaş Türk Edebiyatının çok satan yazarlarından Ayşe Kulin'in, imza gününe katılan Başkan Çerçioğlu, özellikle çocukların yoğun ilgiyle karşılaştı.

Öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, üç gün boyunca Atatürk Kent Meydanında gönüllerince kutlamalarını sağlayan ve çok sevdikleri yazar Ayşe Kulin ile buluşturan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ettiler. Başkan Çerçioğlu, söyleşinin ardından Kulin'e çiçek hediye ederken vatandaşlar Kulin'e kitap imzalatmak için uzun kuyruk oluşturdular.

Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Ayşe Kulin imza gününden önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Kulin'e nazik ziyaretleri ve sözleri nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretin ardından ünlü yazar Kulin, Füreya, Türkan ve Sit Nene'nin Masalları adlı kitaplarını imzalayarak Başkan Çerçioğlu'na hediye etti.

(MB-Y)



26.04.2017 17:08:30 TSI

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