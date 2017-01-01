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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Gençler BUTTİM'de sahne alıyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:00
Gençler BUTTİM'de sahne alıyor
Gençler BUTTİM'de sahne alıyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "2017 Yılı Gençlik Merkezleri Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Marmara Bölgesi Grup Finalleri"ne Bursa ev sahipliği yapıyor.
Daha önce Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, Ege bölge finalleri gerçekleştirilen yarışmasının altıncı ayağı olan Marmara Bölgesi Finalleri coşkuyla başladı. Marmara Bölgesi'ndeki illerden Gençlik Merkezlerine üye pek çok gencin katıldığı yarışma BUTTİM Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştiriliyor. Organizasyon 28 Nisan'da sona erecek.
Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Serdal Eravcı, "Bu yıl şiir okuma yarışması da dahil ettik. 3 farklı kategoride Türk müziği, şiir okuma ve tiyatro yarışmasında gençlerimiz hünerlerini sergileyecek. Dereceye girenlere bakanlığımız sürpriz hediyeler hazırladı. Dereceye giren gençlerimiz 19 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında Ankara'da Türkiye finaline katılma hakkını elde edecek" dedi.
(MŞ)

26.04.2017 17:09:06 TSI
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