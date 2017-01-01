Play-Out maçı Turgutlu'da oynanacak
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Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'yı Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) temsil edecek olan son takım 29 Nisan Cumartesi günü belli olacak. Play-out maçında Salihli Belediyespor ve Alaşehir Belediyespor, Turgutlu'da karşı karşıya gelecek.
Manisa Süper Amatör Küme B Grubunu lider tamamlayan ve daha sonra BAL'a yükselme play-off maçlarında grubu 2. sırada tamamlayan Teknik Direktör Yusuf Sapmaz yönetimindeki Salihli Belediyespor ile BAL 9. Grupta ligi 4. sırada tamamlayan Teknik Direktör Yahya Aydın yönetimindeki Alaşehir Belediyespor, play-out maçında karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü Turgutlu 7 Eylül Stadında oynanacak olan ve saat 15.30'da başlayacak olan karşılaşmada Salihli Belediyespor BAL'a çıkmak, Alaşehir Belediyespor ise BAL'dan düşmemek için mücadele edecek.
(BA-AY-Y)
26.04.2017 17:23:39 TSI
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