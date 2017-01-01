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Belediye bozuk yollarda asfalt çalışmasını sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dâhilinde kentteki yolları ring halinde tarayarak bozuk satıhlarda asfalt yama çalışması yapıyor.

Asfalt yama ekipleri, Karabük genelinde yapılan yol iyileştirme çalışmaları kapsamında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan bozulan güzergâhlarda yol iyileştirme düzenlemelerinde bulunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, mahallelerde başlatılan deforme olan yollarda çalışmalarını hızlandırdıklarını, ihtiyaç duyulan yollarda da asfalt çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

(YE-YE-Y)



26.04.2017 17:24:42 TSI

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