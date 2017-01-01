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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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YGS'de Fen Lisesi Başarısı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:22
YGS'de Fen Lisesi Başarısı
YGS'de Fen Lisesi Başarısı

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavında Türkiye genelinde ilk bine giren Kırşehir Kılıçözü Fen Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi.
Valilik makamında öğrencileri kabul eden Vali Necati Şentürk, son yıllarda Kırşehir'in eğitim alanında adından söz ettiren bir il olduğunu söyledi.
Türkiye sıralamasında YGS'de Kırşehir'in üst sıralarda yer aldığını söyleyen Vali Necati Şentürk, bilinçli aileler ve başarılı öğrenciler sayesinde bu başarının tesadüf olmadığını belirtti.
Türkiye genelinde derece yapan Muhammet Ali Karaca, Muhammet Musa Gezer, Elif Betül Aydoğan, İrem Gül Balcı, Taha Yağmur, Ömer Teke, Helin Beroje, Tahsin Can Aydemir, Hasan Şahan, Helin Göktekin adlı öğrenciler çeyrek altınla ödüllendirildi.
(EÖ-SK)

26.04.2017 17:30:45 TSI
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