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Sağlık personeline KKKA eğitimi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde Kahta Devlet Hastanesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) konusunda sağlık personeline yönelik eğitim düzenlendi.

Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan bütün personeli kapsayan eğitime, yakın ilçe ve hastanelerde çalışan personel de katıldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş ve Eğitim Birim Sorumlusu Zeynel Turan tarafından verilen eğitimde Nisan-Eylül ayları arasında daha çok görülen ve halk sağlığını tehdit eden KKKA hastalığı hakkında farkındalığın oluşturulması, bilgilerin güncel tutulması ve pratikliğin arttırılması amaçlandı.

Kene tutunması durumunda acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş, keneye çıplak elle dokunulmaması, eldiven, naylon poşet veya bez ile çıkarılma işleminin yapılması ve kenenin tutunduğu bölgeye antiseptik solüsyon uygulanması gerektiğini vurguladı.

Çıkartılma işlemi sonrası tetkik ve takip için mutlaka bir sağlık tesisine başvurulması gerektiğini ifade Ecemiş, vakaların yaygın olarak görüldüğü bölgelere seyahat edilmesi durumunda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

(AHM)



26.04.2017 17:31:53 TSI

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