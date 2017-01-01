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DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik Bölge Temsilciliğinden 1 Mayıs açıklaması



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik Bölge Temsilciliği, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nü anlam ve önemine uygun kutlayacaklarını söyledi.

DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik İl Temsilciliğinde açıklama yapan DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Bilecik Bölge Düzenleme Kurulu Başkanı Recai Büyükbeyhan, her 1 Mayıs'ta olduğu gibi bu yıl da Emek ve Dayanışma Bayramında tüm emekçilerin birleşerek dayanışma içerisinde, eşitlikçi ve demokratik bir düzen kurmanın mücadelesini vereceklerini belirtti. Büyükbeyhan, "Çalışma yaşamında emekçinin koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslar arası ölçütlere uyumunun sağlanmasına hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, hakların kazanılması için var gücümüzle çalışmaya ve sömürü düzenine karşı dimdik durmaya devam edeceğiz. Bir yandan emeğin kazanılmış haklarına yönelik ciddi saldırıların olduğu, işsizliğin kitlesel boyutlara ulaştığı güvencesiz esnek çalışma biçimlerinin dayatıldığı, sendikal hak ve ihlallerin sürdüğü, diğer yandan basın özgürlüğü olmak üzere hak ve özgürlüklerin daraltıldığı bir dönemde, 1 Mayıs Bayramı eşitlik ve özgürlük talebimizi haykıracağımız son derece önemli bir gün olacaktır. Türkiye son derece önemli bir dönemeçten geçiyor. 1 Mayıs'ı anlam ve önemine uygun bir biçimde, tüm halkımızın katılacağı bir genişlikte ve kapsamda gerçekleştirmek üzere kutlama hazırlıklarına Bilecik ilimizde başladık. Böyle bir dönemde sınıf mücadelesine yakışır bir tutum sergilemek, sermayeden ve onun bize sunduklarından yana değil, temsil ettiğimiz sınıfın çıkarlarına uygun bir duruş sergilemek gerekir. Bizler 1 Mayıs'ın kitlesel olarak kutlanması için gereken tüm çabayı göstereceğiz. Örgütlü güçlerin katılımının yanında işsizlerin, emeklilerin, gençlerin, kadınların, tüm Bilecik halkının geniş katılımını bekliyor, çalışmalarımızın bum yönde olduğunu tüm halkımıza duyuruyoruz" dedi.

(CKT-DA-HA-Y)



26.04.2017 17:41:20 TSI

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