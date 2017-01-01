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Tekkeköy'de turizm projesi hayat buluyor

26 Nisan 2017 Çarşamba, 17:43
Tekkeköy'de turizm projesi hayat buluyor
Tekkeköy'de turizm projesi hayat buluyor
- Tekkeköy Deresi turizme kazandırılıyor

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Deresi'nin turizme kazandırılması ve ıslah çalışmalarının bir an önce başlatılması için Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, yol ve ıslah çalışmalarını yürütecek olan müteahhitlerle son değerlendirmeleri ve keşif çalışmalarını tamamladı.
Tekkeköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7. Bölge Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje ile Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'nden başlayıp ilçe merkezinden geçen ve Lojistik Köy'e doğru devam eden derenin ıslah çalışmalarının başlatılması ve olimpiyatlara kadar tamamlanabilmesi için alanda son keşifler yapıldı.
Tekkeköy için çok önemli ve çok büyük bir turizm projenin daha hayat bulmaya başladığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Devlet Su İşleri bütçesine alınan dere ıslah çalışmaları kapsamında Tekkeköy merkezinde bulunan ve Arkeoloji Vadisi'nden başlayıp Lojistik Köy'e kadar uzanan derenin ıslah edilmesinin yanında turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar birkaç gün içinde başlıyor. Bu proje aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk insan yerleşkesi olan Tekkeköy Mağaraları arkeoloji vadisinin turistlik değerini kat kat arttıracak. Arkeoloji Vadisi yerli yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilen önemli bir yer. Dere ıslahı ve alana giden yolun yapılması ile Tekkeköy Arkeoloji Vadisi her yönden eksik noktalarını tamamlamış ve merkezde iki büyük turizm alanının birlikte sergilenmesini sağlayacak. Samsun'umuz ve ilçemiz açısından büyük önem arz eden olimpiyatlara kadar ıslah çalışması ve yolun tamamlanması için bugün son olarak derenin etrafında ıslah çalışmasını yürütecek müteahhidimiz ve yol çalışmasını yürütecek olan müteahhidimiz ile keşif çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık 16 milyon lira harcanarak turizme kazandırılan olan Tekkeköy merkezindeki dere; göletler, yürüyüş parkurları, köprüler, banklar, ışıklandırmalar, bisiklet yolları gibi insanları dinlendiren, alana çeken farklı görünüm sağlayan malzemelerle bezenecek. Ayrıca derenin tabanı ve etrafı doğal taş elemanları ile kaplanarak eşsiz bir alan haline dönüştürülerek turizmin hizmetine sunulacak" dedi.

Tekkeköy'e yeni bir turistlik alan daha
Tekkeköy'ün tam merkezinde bulunan derenin ıslah çalışmaları yapılır iken aynı zamanda da derenin turizme kazandırılacağına dikkat çeken Başkan Togar, "Büyükşehir Belediyemiz ve DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma kapsamında Tekkeköy Deresi'nin ıslah çalışmaları birkaç gün içinde başlıyor. Yürütülen çalışmalar sonunda, sel ve taşkın tehlikesi bulunan, çirkin görüntüler oluşturan, çevreye zarar veren ve atıl durumda kalan dere bambaşka bir görünüme kavuşarak muhteşem bir turizm alanı haline gelecek. Bu kapsamda ihalesi, protokolü ve imzaları tamamlanan deremiz çevresinde müteahhitlerimiz ile birlikte son keşifleri gerçekleştirdik. Birkaç gün içinde ıslah çalışmaları için artık iş makineleri de çalışmaya başlayacak ve 18 Temmuz'da başlayacak olan olimpiyatlara kadar tamamlanacak. 16 milyon liralık bu büyük yatırım sel ve taşkın ile dere ıslahının yanında en önemlisi insanların kullanabileceği aktif bir yaşam alanına dönüştürülmesi ve turizme kazandırılması olacak. Söz konusu iş kapsamında; 5 km temeli beton harçlı kargir duvar, 2,5 km kanal tabanı beton kaplaması, betonarme kemer taşıt köprüsü ve korkuluk imalatları yapılarak halkın hizmetine sunulacak" diye konuştu.
(SAM-SLH-Y)

26.04.2017 17:51:03 TSI
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