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Başkan Köşker'den tebrik ziyareti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferit Taşdemir'i ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Soba ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferit Taşdemir'i, halk oylaması sürecindeki çalışmalarından ötürü tebrik ederken milli iradeye desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Köşker, "Milli İradeye sahip çıkma noktasında Gebze sınavını başarıyla verdi. Her iki teşkilatı çalışmalarından ötürü tebrik ediyorum. Bu yürüyüşümüzde özellikle bizlerle birlikte bu yürüyüşe katılan ve destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir ve teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Milli İradeye birlikte sahip çıktık" dedi. Ziyaret toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

(RFK-Y)



26.04.2017 18:22:41 TSI

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