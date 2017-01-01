26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İznik gölü sahillerini temizlediler

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:14
İznik gölü sahillerini temizlediler
İznik gölü sahillerini temizlediler

(Fotoğraflı)

Halil Ataş
BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde "Güzel evim, düzenli işyerim, temiz sokağım" projesi start aldı.
İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi tarafından çevre temizliğine dikkat çekmek maksadıyla kampanya başlatıldı. Milli Eğitim, Orman İşletme Müdürlüğü ve bütün kurumların destek verdiği proje çerçevesinde kaymakamlık tarafından oluşturulan çevre timi, belediye çalışanları, muhtarlar ve öğrenciler çevre temizliği için bir araya geldi.
Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, "Sahip olduğu binlerce yıllık tarihi ve kültürel varlıkları ile UNESCO dünya mirası listesine girmeye aday İznik'in her yönüyle korunması, geliştirilerek yarınlara taşınmasını arzu ediyoruz" dedi.
Belediye başkanı Osman Sargın ise kişi ve kurumlarından çevre temizliği hususunda önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi.
Daha sonra protokol mensupları ve öğrenciler İznik gölü sahillerini temizledi.
(HA-MŞ)

26.04.2017 18:22:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Rusya'yı ilk 10 ihracat pazarımız arasında görmek istiyoruz&quot;
YEREL

"RUSYA'YI İLK 10 İHRACAT PAZARIMIZ ARASINDA GÖRMEK İSTİYORUZ"
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Öğretmenlerin masa tenisi heyecanı son buldu
YEREL

ÖĞRETMENLERİN MASA TENİSİ HEYECANI SON BULDU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan:
YEREL

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI ARSLAN:
Millî Emlak Gemlik'te kalıyor
YEREL

MİLLÎ EMLAK GEMLİK'TE KALIYOR
Gençler BUTTİM'de sahne alıyor
YEREL

GENÇLER BUTTİM'DE SAHNE ALIYOR
Osmangazi, proje yöneticileri yetiştiriyor
YEREL

OSMANGAZİ, PROJE YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRİYOR
Tiyatro atölyesi Eruh'a taşındı
YEREL

TİYATRO ATÖLYESİ ERUH'A TAŞINDI
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Eski DGP Genel Başkan Yardımcısı Kudu, tahliye edildi
YEREL

ESKİ DGP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KUDU, TAHLİYE EDİLDİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Nilüfer'de yaya ve bisiklet yolu işgaline geçit yok
YEREL

NİLÜFER'DE YAYA VE BİSİKLET YOLU İŞGALİNE GEÇİT YOK
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Aydın'dan Mescid-i Aksa gerçeği
YEREL

AYDIN'DAN MESCİD-İ AKSA GERÇEĞİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bursa'da (2)
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK BURSA'DA (2)
İzgören'den kişisel gelişim taktikleri
YEREL

İZGÖREN'DEN KİŞİSEL GELİŞİM TAKTİKLERİ
Yıldırım'da geri dönüşüm seferberliği
YEREL

YILDIRIM'DA GERİ DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ
Başbakan Yardımcısı Kaynak Bursa'da:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK BURSA'DA:
Bursa'da Artvin Günleri
YEREL

BURSA'DA ARTVİN GÜNLERİ
Tehlikeli trafo kaldırılıyor
YEREL

TEHLİKELİ TRAFO KALDIRILIYOR
Osmangazi'de kanserle mücadele
YEREL

OSMANGAZİ'DE KANSERLE MÜCADELE
Tanyol: &quot;Şair olmak benim kaderimdi&quot;
YEREL

TANYOL: "ŞAİR OLMAK BENİM KADERİMDİ"
Osmangazili atletler başarıya doymuyor
YEREL

OSMANGAZİLİ ATLETLER BAŞARIYA DOYMUYOR
Otomobil fabrikasında jandarmaya &quot;change&quot; eğitimi
YEREL

OTOMOBİL FABRİKASINDA JANDARMAYA "CHANGE" EĞİTİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı