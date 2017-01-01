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İznik gölü sahillerini temizlediler



(Fotoğraflı)



Halil Ataş

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde "Güzel evim, düzenli işyerim, temiz sokağım" projesi start aldı.

İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi tarafından çevre temizliğine dikkat çekmek maksadıyla kampanya başlatıldı. Milli Eğitim, Orman İşletme Müdürlüğü ve bütün kurumların destek verdiği proje çerçevesinde kaymakamlık tarafından oluşturulan çevre timi, belediye çalışanları, muhtarlar ve öğrenciler çevre temizliği için bir araya geldi.

Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, "Sahip olduğu binlerce yıllık tarihi ve kültürel varlıkları ile UNESCO dünya mirası listesine girmeye aday İznik'in her yönüyle korunması, geliştirilerek yarınlara taşınmasını arzu ediyoruz" dedi.

Belediye başkanı Osman Sargın ise kişi ve kurumlarından çevre temizliği hususunda önemli bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

Daha sonra protokol mensupları ve öğrenciler İznik gölü sahillerini temizledi.

(HA-MŞ)



26.04.2017 18:22:42 TSI

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