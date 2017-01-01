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Müsteşar Yardımcısı Nogay İspendere İçmelerindeki çalışmaları inceledi



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MALATYA (İHA) - Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay, İspendere İçmelerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Elazığ Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürü İlker Arslan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Şevket Bozdağ, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Meteoroloji 13. Bölge Müdür Vekili Taner Erdoğan, Malatya'daki il ve şube müdürleri ile birlikte İspendere İçmelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İspendere İçmelerini bölgeye kazandıracak önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Yukarıda iki bölgede taşkın koruma göletinin sulama suyu olarak kullanılması noktasında bir çalışma yapılıyor. O çalışmayı inşallah burada görüp, karara bağlama noktasında sonuç odaklı bir çalışma olur diye düşünüyorum. Ayrıca buradaki bin 117 dönüm alanın daha üstüne çıkacak bir ağaçlandırma çalışmasını da Orman Bölge Müdürümüz ve Milli Parklar Bölge Müdürümüz de buradalar. Onlarda kendi alanındaki gerekli ihale çalışmalarını yaptıklarını ifade ettiler. İnşallah İspenederemiz sadece Malatya'mıza değil, bölgemize, ülkemize kazandırılacak bir Şifalı Su Merkezi olarak memleketimize hizmet etme noktasında gerekli çalışmalar yürütülecek" ifadelerini kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemal Nogay ise, İspenedere İçmelerinin önemine dikkat çekerek, "Ben daha önce birkaç kez geldim. Sağ olsun başkanımız bir çok kurumu bir araya getirerek, burayı hem konaklama açısından, hem de sağlık ihtiyaçlarını giderme açısından bir kompleks haline getirmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir çalışma olmuş. Farklı farklı kurumlar çalışmalarını yürütüyorlar. Biz de yukarıda yapacağımız bir göletle taşkını önlemiş olacağız. Aynı zamanda buradaki çiftçilerimizin sulama ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Sadece Malatya'ya hitap eden bir husus değil, tamamen doğu ve batı arasında bir aks oluşturan bu yolda eğer böyle bir çalışmayı kamuoyuna da duyurmuş olursak bütün Türkiye'nin istifade edeceği bir merkez haline gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



26.04.2017 18:32:06 TSI

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