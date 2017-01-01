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Ümit Boyner, üniversiteli gençlerle buluştu



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Kastamonu İnci Kız Öğrenci Yurdu tarafından düzenlenen 4. İnci Kariyer Günleri kapsamında üniversiteli gençlerle buluştu.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Kastamonu İnci Kız Öğrenci Yurdu'nun davetlisi olarak Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 4. İnci Kariyer Günleri etkinliğine katıldı. Etkinlikte "İş Hayatında Başarı ve Girişimcilik" başlıklı bir konuşma yapan Ümit Boyner, girişimciliğe bakışını, kişisel deneyimlerini ve tavsiyelerini öğrencilerle paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Konuşmasına bilginin ve sürekli öğrenmenin önemiyle başlayan Boyner, "Bilgi artık her yerde. Dünyanın tüm kitapları, videoları, eğitici materyalleri artık parmaklarınızın ucunda. Dünyanın en iyi üniversitelerinin kütüphanelerine, en donanımlı eğitmenlerin konuşmalarına, en başarılı kampanya ve proje fikirlerinin sunumlarına erişebiliyorsunuz" dedi.

Günümüzde bilgiyi yönetebilen ve doğru şekilde hayata uygulayanların başarılı olabileceğine değinen Boyner, "Artık yaşadığınız yer ve coğrafya da bahane olmaktan çıktı. İster Urfa'da olun ister İstanbul'da ister Kastamonu'da ya da New York'ta. Bilgiye ulaşım anlamında artık fark etmiyor" diye konuştu.

Gençler için bilgiden sonraki en önemli sermayenin 'karakterleri' olduğunu vurgulayan Ümit Boyner, "Aileniz çok zengin ya da çok fakir olabilir ancak hayatta başarılı olmak için en büyük sermayeniz önce karakteriniz, sonra da ilişkilerinizdir. Güvenilir, çalışkan, alçakgönüllü, cesur ve tutkulu olmak ve yaş ve konumu ne olursa olsun kendini geliştirmeye çalışmak, asla 'oldum' dememek sizi başarıya götürür" şeklinde konuştu.



"En önemlisi iyi insan olmak"

Gençlere verebileceği en önemli tavsiyenin "iyi insan olmaya çalışmak" olduğunu belirten Boyner, "Kendiniz için, aileniz için, arkadaşlarınız için, çevreniz için, birlikte çalıştığınız insanlar için ama en çok da içinde yaşadığınız toplum ve dünya için 'iyi insan' olmak, 'iyi niyetli' olmak çok çok önemli. Buna eklemeniz gereken gayretli, bilgili ve farkında olmak" şeklinde konuştu.

Ümit Boyner, "Başarı aslında hepimiz için farklı tanımlar içerir. Bazen sadece birilerinin siz varsınız diye mutlu olması da bir başarıdır. İnsanlara değer vermeye, kendinize yatırım yapmaya, denemeye ve öğrenmeye hep devam edin. Yeniliklere, inovasyona, iyi insanlarla, iyilikle, iyi işler yapmaya inanın. İşimizi akılla, bilimle, vicdanla ve iyi yaşam ve mutluluk hedefiyle yaptığımızda hem dünya hem ülkemiz ama en önemlisi kendimiz için çok büyük adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kastamonu İnci Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Gülnur Özdil ise, Ümit Boyner'i sosyal medya aracılığıyla Kastamonu'ya davet ettiğini ifade ederek, "Ümit hanım beni bir süre sonra aradı. Etkinliğimizle ilgili bilgi alarak katılma sözü verdi. Kendisine eğitime, gençlere, sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığını bilenler bunu gayet olağan bulabilirler. Sanırım benim mesajımda bütün bunlara ek olarak bir de Kastamonu vardı. Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandırdığı için Ümit Boyner'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Neden Kariyer Günü yapmayı seçtiklerini de anlatan Özdil, "Üniversiteye gelmenin temel amacı bir meslek dalında uzmanlaşmaktır. Çoğu öğrencimiz iyi notlarla alınan diplomanın yeterli olacağını düşünebilir. Ancak hayatın gerçekleriyle iç içe olmayan bir eğitim sürecinden geçmek, okuldaki derslerden alınan bilgiye yetinmek, değişime ayak uyduramamak, mezuniyet sonrasında hayal kırıklıklarına davetiye hazırlayabilir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Ümit Boyner, Kastamonu Üniversitesi içinde yer alan Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesini de ziyaret etti.

(Vİ-Y)



26.04.2017 18:42:22 TSI

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