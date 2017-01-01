26 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dicle Elektrik'ten basın kuruluşlarına ziyaret

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:42
Dicle Elektrik'ten basın kuruluşlarına ziyaret
Dicle Elektrik'ten basın kuruluşlarına ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, basın kuruluşlarını ziyaret etti.
Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, Perakende Satış Müdürü Hilmi Angigün ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Serdar Sakarya'dan oluşan heyet, ziyaret ettikleri basın kuruluşlarına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Siirt'te son 3 yılda 73 milyon TL yatırım yapıldığını aktaran İl Müdürü Naci Obut, Kurtalan ilçe merkezinde yenileme çalışmalarına 6 milyon lira harcama yapıldığını, şebeke yenileme için de ayrı olarak 900 bin TL harcama yapılarak ilçedeki aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. 2016 yılı sonu ile 60 milyon TL, 2017 yılı itibariyle de 13 milyon olmak üzere 73 milyon TL harcama yapılarak kurumun enerji altyapısının güçlendirildiğini dile getiren Obut, bu çalışmalarla eskisi gibi arızaların yaşanmadığını, kırsalda bile çok az miktarda yaşanan arızalara sürekli müdahale edecek, güçlü bir ekibin kurulduğunu söyledi. Obut, yapılan çalışmalarla kaçak elektrik kullanımında da düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.
(MND-MP-Y)

26.04.2017 18:51:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİİRT'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 345 sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL

SİİRT'TE FETÖ SORUŞTURMASINDA 345 SANIĞA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Nalbant tecrübelerini girişimcilerle paylaştı
YEREL

NALBANT TECRÜBELERİNİ GİRİŞİMCİLERLE PAYLAŞTI
AK Partili kadınlar mevlit okuttu
YEREL

AK PARTİLİ KADINLAR MEVLİT OKUTTU
Siirt'te 7 bin 414 öğrenci TEOG'a girdi
YEREL

SİİRT'TE 7 BİN 414 ÖĞRENCİ TEOG'A GİRDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AKTAY:
Siirt Barosu'ndan taziye
YEREL

SİİRT BAROSU'NDAN TAZİYE
Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

SİİRT VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
62 çocuk sünnet ettirildi
YEREL

62 ÇOCUK SÜNNET ETTİRİLDİ
Eruhlu çocuklar bahar festivaliyle coştu
YEREL

ERUHLU ÇOCUKLAR BAHAR FESTİVALİYLE COŞTU
Girişimci kadın, annesinin 30 yıllık hayalini gerçekleştirdi
YEREL

GİRİŞİMCİ KADIN, ANNESİNİN 30 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin eski fotoğrafları
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU PAYLAŞTI: KONSERVATUVAR YILLARI, EN SAĞDAKİ KIZ GİBİ OLAN BENİM

 1
  • 2 Hadise sosyal medyayı salladı
  • 3 Kardashian çırılçıplak havuza girdi
  • 4 Engin Altan Düzyatan oğlunun fotoğrafını paylaştı