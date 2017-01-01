YEREL HABERLER / SİİRT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dicle Elektrik'ten basın kuruluşlarına ziyaret

Dicle Elektrik'ten basın kuruluşlarına ziyaret



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, basın kuruluşlarını ziyaret etti.

Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Naci Obut, Perakende Satış Müdürü Hilmi Angigün ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Serdar Sakarya'dan oluşan heyet, ziyaret ettikleri basın kuruluşlarına yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Siirt'te son 3 yılda 73 milyon TL yatırım yapıldığını aktaran İl Müdürü Naci Obut, Kurtalan ilçe merkezinde yenileme çalışmalarına 6 milyon lira harcama yapıldığını, şebeke yenileme için de ayrı olarak 900 bin TL harcama yapılarak ilçedeki aydınlatma çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. 2016 yılı sonu ile 60 milyon TL, 2017 yılı itibariyle de 13 milyon olmak üzere 73 milyon TL harcama yapılarak kurumun enerji altyapısının güçlendirildiğini dile getiren Obut, bu çalışmalarla eskisi gibi arızaların yaşanmadığını, kırsalda bile çok az miktarda yaşanan arızalara sürekli müdahale edecek, güçlü bir ekibin kurulduğunu söyledi. Obut, yapılan çalışmalarla kaçak elektrik kullanımında da düşüş yaşandığını sözlerine ekledi.

(MND-MP-Y)



26.04.2017 18:51:30 TSI

NNNN

