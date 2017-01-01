26 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de 'Engellilerle Doğru İletişim ve Davranış' konulu seminer düzenlenecek

26 Nisan 2017 Çarşamba, 18:44
SAÜ'de 'Engellilerle Doğru İletişim ve Davranış' konulu seminer düzenlenecek

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Engelli Öğrenci Birimi ve Personel Dairesi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından "Engellilerle Doğru İletişim ve Davranış" konulu eğitim semineri düzenlenecek.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 27 Nisan Perşembe günü saat 14:00'de yapılacak seminere konuşmacı olarak Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu katılacak.
Seminer sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi verilecek.
(RŞ-RFK-Y)

26.04.2017 18:52:52 TSI
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