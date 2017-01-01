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Standard Profil Düzce Üniversitesi öğrencileriyle buluştu



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Standard Profil Grubu, altın sponsor olarak katıldığı Düzce Üniversitesi YAKA 17 etkinliğinde öğrenciler ile buluştu.

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "YAKA 17' Yaşam ve Kariyer Panayırı'nda altın sponsor olan Standard Profil Grubu, panayır alanında açılan standın yanı sıra, etkinlik çerçevesinde konferanslara da katıldı. Etkinlikte katılımcılar arasında yer alan Standard Profil Düzce Fabrikası İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu, Düzce Üniversitesi öğrencileri ile tecrübelerini paylaştı.

Öğrencilerin gelecekteki kariyer planlarında, başta kendilerine ve çalışacakları kurumlara yürekten adanmaları gerektiğinin önemine vurgu yapan Kutlu, "İş hayatında dikkate alınması gereken noktaların başında kurum değerlerini benimsemek, hedeflerinden heyecan duymak ve o kurumda çalışmaktan gurur duymak geliyor. Standard Profil Grubu olarak, tüm işe alım süreçlerimizde yetkinlik bazlı görüşmelerimizin yanında bilimsel geçerliliği olan kişilik envanteri, kişinin yetkinliklerinin ölçüldüğü değerlendirme merkez uygulamaları ve referans kontrolleri süreçlerini uyguluyoruz" dedi.

Standard Profil Grubu'na 105 staj, 27 iş başvurusu

Geride bıraktığımız yıla göre bu yıl üniversiteler ve öğrencilerle olan ilişkilerinde daha faal olan Standard Profil Grubu'na 2016'nın ilk üç ayında toplam 105 öğrenci staj, 27 öğrenci ise iş başvurusunda bulundu. Öğrencilerin iş hayatına hazırlanırken edindikleri teorik bilgilerin pratik hayattaki sonuçlarına dair tecrübeleri ve mesleki paylaşımları artıran Standard Profil Grubu çalışanları ile, sadece kariyer günlerinde değil Ar-Ge çalışmaları ile de genç mühendislerin mesleki kariyerlerine katkı sunmaya devam ediyor.

(AY)



27.04.2017 08:07:54 TSI

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