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Başkan Başsoy, çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, şehir genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Öncelikle yeni inşa edilen itfaiye binasını ziyaret eden başkan Başsoy daha sonra Ekşisu Mesire alanında ve inşası devam eden Pir-i Sami Hz. Türbe Camisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy "Bir şehrin gelişmesi ve kalkınması için öncelikle alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Biz bu problemi büyük ölçüde hallettik. Şimdi ise daha büyük projelere imza atmaya hazırlanıyoruz. Hali hazırda hizmet veren İtfaiye binamız yıpranmış ve çağın çok gerisinde. Şehrimize yakışır modern bir İtfaiye merkezi tamamlanmak üzere. Yine gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Ekşisu Mesire alanının çehresi değişti. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Pir-i Sami ve Terzi Baba Hazretlerinin kabirlerinin bulunduğu bölgeyi inanç turizmine açtık bu alana bir cami ve külliye inşa ediyoruz. Pir-i Sami Hz. Türbe Cami tamamlanmak üzere, Terzibaba Külliyesi'nin de temelleri atıldı. İnşallah çok kısa sürede tamamlanacak " dedi.

Gerçekleştirilen incelemelerde Başkan Başsoy'a Belediye Başkan Yardımcısı Halit Mutlu, Belediye Meclis Üyeleri ve kurum amirleri eşlik etti.

(FG-AA-Y)



27.04.2017 09:02:02 TSI

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