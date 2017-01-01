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Hatay'da elektrik kesintisi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:02
Hatay'da elektrik kesintisi

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kumlu, Arsuz ve Hassa ilçelerinde cumartesi günü tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Nisan Cumartesi günü, Kumlu ilçesi Doğuayrancı, Batıayrancı ve Kırcaoğlu mahallelerine 09:00-13:00 saatleri arasında, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Hassa ilçesi Derviş Paşa, Tiyek ve Dedemli mahallelerine 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
(ELF-Y)

27.04.2017 09:10:42 TSI
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