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Turizm sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:08
Turizm sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi
Turizm sempozyumu Ankara'da gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Sakarya Üniversitesi Turizm Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi işbirliğiyle 16. Geleneksel Turizm Sempozyumu düzenlendi.
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesinde gerçekleştirilen programda; Sempozyum Koordinatörü Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurban Ünlüönen ve Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Ceylan açılış konuşmalarını yaparak sempozyumun başarılı geçmesi temennilerinde bulundular.
Açılış konuşmalarının ardından kabul edilen 38 bildirinin sözlü sunumu, 3 oturum şeklinde yapıldı. Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan 6 bildirinin sunulduğu sempozyumda, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan bildiriler ile otel yöneticilerinin stratejik düşünmeye yönelik bakış açıları, seyahat acentelerinde maliyet performans ilişkileri, yeşil nesil restoranlar, engelli turizm destinasyonları ve Türkiye'nin kongre turizminin mevcut durumu ile ilgili konuların sunumu gerçekleştirildi.
Etkinliğin genel değerlendirme ve kapanış oturumu ise Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya'nın koordinatörlüğünde; Prof. Dr. F. Füsun İstanbullu Dinçer, Doç. Dr. Burhanettin Zengin, Doç. Dr. Muammer Mesci ve Yrd. Doç. Dr. Bayram Şahin'in katılımı ile gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya konuşmasında 16. Geleneksel Turizm Sempozyumu'nda kabul edilen ve sözlü olarak sunumu yapılan tüm bildirilerin Journal of Recreation and Tourism Research dergisinde özel sayı olarak yayımlandığını belirtti.
Sempozyumun lisansüstü eğitim gören öğrencilerin akademik gelişimlerine olan katkısına özellikle vurgu yapılan programda, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adına sempozyum düzenleme kurulu üyeliği yapan Doç. Dr. Muammer Mesci, konuşmasında 17. Geleneksel Turizm Sempozyumunun bundan sonraki süreçte uluslararası bir boyut kazanması gerektiğini ifade etti.
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı "16. Geleneksel Turizm Sempozyumu", düzenlenen gala yemeğinin ardından son buldu.
(TT-AY)

27.04.2017 09:16:54 TSI
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