Rektörden öğrencilere altın tavsiyeler

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Hayatta en büyük başarı, her türlü sıkıntı ve badireye rağmen insan kalabilmek ve bu erdemi kaybetmeyi de göze alarak gösterebilmek. Bunu yitirmiş bir insan kendine saygısını da yitirmiştir, iç dünyası vahim boyuttadır. Sahip olduğu makamın, paranın, zenginliğin hiçbir değeri ve önemi yoktur" dedi.

OMÜ Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu Başkanlığının organize ettiği "Rektör Öğrenci Buluşması" Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. "Rektör-Öğrenci Buluşması" etkinliği kapsamında Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, Veteriner Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Topluluğun Dünya Veterinerler Haftası nedeniyle gerçekleştirdiği etkinlikte Rektör Bilgiç, akademik hayatının aşamalarını, bu süreçte yaşadığı anı ve deneyimlerini öğrenciler ile paylaştı. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel'in de hazır bulunduğu program, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'in kısa öz geçmişinin sunulmasıyla başladı.

Veteriner Fakültesi ve öğrencilerinden gelen davete teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Bilgiç, "Hakikaten çok yoğun bir program içerisinde bilhassa meslektaş adaylarımızdan gelen böyle bir talebi reddetmek benim için mümkün değildi. Zaten üniversitenin Rektörü olarak bütün çalışan ve öğrencilerimizle bulduğumuz her fırsatı değerlendirerek onlarla iç içe olmak, kendilerinin yaşadıklarını birlikte hissetmek, görmek ve dolayısıyla da bunlardan çıkardıklarımızla da OMÜ'yü daha ileriye taşıma gayretindeyiz" açıklamasını yaptı.



"İrademizi çok çalışmak ve zamanı iyi değerlendirmek üzerine kurgulamalıyız"

Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarına sağladığı eşit haklar sayesinde bir bireyin içinde bulunduğu bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen azmi ve çabasıyla istediği konuma gelebildiğini söyleyen Rektör Bilgiç, "Anadolu'nun en ücra köşelerinde çok büyük zorluklarla yetişmiş kişiler bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olabilmekte. Bu gerçekten önemli bir konu. Buradan hareketle şunu rahatlıkla düşünebiliriz: İçinde bulunduğunuz şartların zorluğu sizin başarılı olmanıza mâni değil. Zira kişinin hayatı, hayalleri ile anlam kazanıyor. Allah insana birçok meziyet vermiş. Aklımız, kâinatın yaratılışındaki kanunları algılayabilecek kapasitede. Keşfetme, yeni şeyler ortaya koyma gücüyle de diğer canlılardan ayrılıyoruz. Sahip olduğumuz iradeyle devamlı bir gelişim ve değişim gösterebilme gücüne sahibiz. Günümüzde dünya çok büyük bir yarış ve rekabet içinde. İşte iradesini bu yönde kullanan toplumlar diğer toplumların önüne geçebiliyor. O zirvede kalabilmek daha fazla çabanın gösterilmesi ile mümkün oluyor. Bizler de bu çerçeveden baktığımızda ülke ve millet olarak bu gerçekliğin farkındalığı ve bilinciyle daha çok çalışmalı ve zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yaşanan bu rekabet konjonktüründe aklınızı kimseye teslim etmeden ve irademizi ipotek ettirmeden ülke ve milletimizin birlik-beraberliğini, dirlik ve esenliğini sürekli gözetip bu amaçlar doğrultusunda yolumuza devam etmeliyiz. Birlikte yaşayabilmemize olanak tanıyan unsurlara odaklanmalılıyız. Çok küçük nüansları temel ayrılık meselesi hâline getirip enerjimizi tüketmek, toplumun geleceği açısından çok büyük riskler taşımaktadır" diye konuştu.



"Zorluklara göğüs germeniz size bağışıklık ve güç kazandıracaktır"

Yer yer akademik hayatında yaşadığı sıkıntı ve zorluklardan örnekler de veren Prof. Dr. Bilgiç, kişinin karşılaştığı bu sorunların üstesinden kendine inanarak ve içindeki potansiyeli, cevheri ortaya çıkararak gelebileceğini kaydederek, "Sorumluluklarınızı yerine getirmemeniz kendinize yapacağınız en büyük kötülük. Her türlü engele rağmen başarılı olmanızdaki en büyük unsur sizsiniz. Mazereti dışarıda aramak işin kolay yönü. Zaten bizler toplum olarak böyle bir bakış ve anlayışa eğilimliyiz. O zaman sorunlara boğulmaktan kurtulamayız. Önemli olan daha zor şartların içerisinde kendinize bir yol bulup gereğini yaparak başarılı olabilmek. Bu davranış da zaten size önemli bir bağışıklık ve güç kazandıracaktır. Kaldı ki bu güç ve bağışıklık önünüze çıkacak başka engelleri aşmanızda kilit rol oynayacak" şeklinde konuştu.



"Mesele insan kalabilmekte"

Başarının bulunulan mevkiyle ilgisi olmadığından bahseden Rektör Bilgiç, "Hayatta en büyük başarı, her türlü sıkıntı ve badireye rağmen insan kalabilmek ve bu erdemi kaybetmeyi de göze alarak gösterebilmek. Bunu yitirmiş bir insan kendine saygısını da yitirmiştir, iç dünyası vahim boyuttadır. Sahip olduğu makamın, paranın, zenginliğin hiçbir değeri ve önemi yoktur" ifadelerini kullandı.

Söyleşi soru-cevap olarak devam ederken öğrenciler talep ve sorunlarını Rektör Bilgiç'e bildirme imkânı da buldular. Rektör Prof. Dr. Bilgiç, bu anlamda öğrencilerin görüş ve düşünceleri ile üniversite yönetimine katkı sağlamalarını önemsediklerine vurgu yaparak kendilerini her salı günü yapılan "açık kapı ziyaretleri"ne davet etti.

Söyleşinin sonunda Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu Başkanı Denizcan Karaman, Rektör Bilgiç'e davetlerini kırmayıp söyleşiye katıldığı için teşekkürlerini sunarak çiçek takdim etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

