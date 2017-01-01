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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars 36 Spor'un kader maçı 7 Mayıs'ta

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:34
Kars 36 Spor'un kader maçı 7 Mayıs'ta

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars 36 Spor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'ne çıkmak için kader maçında 7 Mayıs'ta Sarıkamış Belediyespor ile karşıaşacak.
BAL liginde Kars'ı temsil etmek isteyen Kars 36 Spor, 7 Mayıs 2017 Pazar günü Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadı'nda kader maçını Sarıkamış Belediyespor ile oynayacak. 90 dakikanın takımların kaderini belirleyeceği karşılaşmayı kazanan takım 2017-2018 sezonunda BAL Ligi'nde Kars'ı temsil edecek.
Muharrem Yıldız'ın Kulüp Başkanı olmasının ardından bütün imkanlar Yıldız tarafından seferber edilen Kars 36 Spor'da hedef 7 Mayıs'ta güçlü rakipleri Sarıkamış'ı geçerek BAL ligine çıkmak.
(IÇ-Y)

27.04.2017 09:43:24 TSI
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