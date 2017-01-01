Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,35-14,50 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,35 TL en çok 14,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,10 TL en çok 13,37 TL.
(MB-E)
27.04.2017 09:44:04 TSI
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