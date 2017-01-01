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Lüleburgaz'da Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 09:41
Lüleburgaz'da Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı
Lüleburgaz'da Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 'Tarım ve İnsan' fotoğraf sergisi açıldı.
Lüleburgaz'da bir alışveriş merkezinde açılan 'Tarım ve İnsan' fotoğraf sergisi açılışına AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakam Vekili Tarkan Keskin, Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan, Lüleburgaz İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abuzer Sağdıç ve davetliler katıldı. Serginin açılış kurdelesini AKP Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakam Vekili Tarkan Keskin, Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ümit Ortan kesti.
Kurdele kesiminin ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen 8'inci Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması sonucunda 60 eserden oluşan sergi gezilerek bilgi alındı.
Serginin Pazartesi gününe kadar açık kalacağı bildirildi.
(KA-MEF-Y)

27.04.2017 09:50:03 TSI
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