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Lisede bahar şenliği



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Merkez Anadolu Lisesi geleneksel bahar şenlikleri okul bahçesinde düzenlendi.

Şenliğe Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım Merkez Anadolu Lisesi idaresi, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Mangal partisiyle başlayan etkinlik öğrenciler arasında çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı gibi etkinliklerle devam etti. Düzenlenen müzik etkinliği ve basketbol turnuvası ilgiyle izlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, düzenlenen bahar şenlikleri sayesinde öğrencilerin bir araya gelerek kaynaştığını belirtti. Öğrenciler arasında dostluğun pekiştiğini aktaran Aşım, "Öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını artırmaya yönelik düzenlenen bu tür etkinlikler, öğrencilerimiz arasında kaynaşmayı ve dostluğun pekişmesini sağlıyor" dedi.

(KA-MEF-Y)



27.04.2017 09:51:35 TSI

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