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"Almanya'da Türkçe" konulu konferans



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Orient Enstitüsü'de görevli Dr. Astrid Menz'in katılımıyla "Almanya'da Türkçe" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansta, 1961 yılında gerçekleşen ilk Türk göçünden itibaren günümüze kadar Almanya'da hayatını sürdüren Türk nüfusu hakkında bilgi verildi. Alman devletinin Türkler için Almanca ve Türkçe öğretimine yönelik izlediği dil politikaları ele alındı.

Konferansta, iki dilliliğin avantajları ve dezavantajları üzerinde durulup, yeni nesil Türk çocuklarının dil durumları hakkında bilgiler paylaşıldı. Son olarak da Türkçe ve Almancanın karşılıklı etkileşiminden bahsedilerek Almancanın Almanya'daki Türklerin dillerine ve Almancaya etkileri örneklerle anlatıldı.

(KA-MEF-Y)



27.04.2017 09:56:35 TSI

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