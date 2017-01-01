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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Uşak'ta FETÖ'den 4 kişi gözaltına alınırken, 33 polis görevden uzaklaştırıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:07
Uşak'ta FETÖ'den 4 kişi gözaltına alınırken, 33 polis görevden uzaklaştırıldı

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Ankara merkezli 81 ilde FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyon kapsamında Uşak'tan da 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 33 polis açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde mahrem yapılanmasına ilişkin olarak 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan operasyon neticesinde Uşak'ta da çeşitli adreslere uygulama yapıldı. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
Ayrıca dün gece geç saatlerde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'inci maddesi gereği Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatı olduğu gerekçesiyle 9 bin 103 Emniyet Teşkilatı mensubu görevden alındığı duyurulurken, Uşak'tan da 33 polisin açığa alındığı öğrenildi.
(EÖ-MB-Y)

27.04.2017 11:15:18 TSI
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