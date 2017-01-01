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Elektrik üretim tesisinin temeli atılıyor

- Kırklareli'nde Katı atıklardan çıkan metan gazından elektrik üretilecek



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde katı atık düzenli depolama sahasında oluşan metan gazının değerlendirilebilmesi ve ekonomiye katkı sağlanabilmesi amacıyla geçtiğimiz günlerde imzaları atılan elektrik enerjisi üretimi tesisinin temeli, 2 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenecek törenle atılacak.

Alt yapısı 2000 kilovat/saat kapasiteli dizayn edilecek ve yenilenebilir enerji kapsamında ilk etapta 850 kilovat/saat çevre dostu enerji üretecek tesisin bir yılda tamamlanacağı bildirildi.

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanı ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, heyecanlı olduklarını belirterek, "Birliğimiz tarafından kurulacak olan metan gazından elektrik üreteceğimiz tesisimizin temelini atıyoruz. Törenimiz 2 Mayıs Salı günü saat 17.00' de Pınarhisar yolu üzeri Kırmızıyar mevkinde düzenli depolama sahamızda gerçekleştirilecek" dedi.

(YG-MEF-Y)



27.04.2017 11:18:33 TSI

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