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MEDAŞ'ın Kardeş Okul Projesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) tarafından hayata geçirilen 'Kardeş Okul Projesi' kapsamında MEDAŞ çalışanlarının katılımıyla Konya'nın Halkapınar ilçesindeki Delimahmutlu İlkokulu ziyaret edildi.

MEDAŞ çalışanları MEDAŞ tarafından hayata geçirilen 'Kardeş Okul Projesi' kapsamında Halkapınar ilçesinde Delimahmutlu İlkokulunu ziyaret etti. MEDAŞ ekibine Halkapınar Kaymakamı Hakan Güner, Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar ve Delimahmutlu Mahalle Muhtarı Durmuş Köksal eşlik etti. Bölge muhtarları tarafından bildirilen köy okulu ziyaret edilerek MEDAŞ tarafından buradaki öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

MEDAŞ Kardeş Okul Projesi kapsamında daha önce de Hadim ve Bozkır´da 3 köy okulu ziyaret edilmişti.

(AH-Y)



27.04.2017 11:21:53 TSI

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