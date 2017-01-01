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Elazığ'da ebelik haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 21-28 Nisan Ebeler Haftası kapsamında kutlama programı düzenlendi.

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından ebelik haftası kutlandı. Özel bir kafede düzenlenen programa, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nursel Aksın, ebelik bölümü öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Dünyada ebelik mesleğinin önemini belirtmek için her yıl 21 ve 28 Nisan tarihleri arasında ebelik haftasının kutlandığını belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nursel Aksın, "Ebeler sağlık mesleğinde olup anne ile çocuk sağlığı konusunda çalışmaktadır. Doğum sancısı çeken annenin acılarını dindiren, yeni bir canlının dünyaya gelmesini sağlayan tüm ebelerimizin ebelik haftasını kutluyorum" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız ise tüm ebelerin ebelik haftasını kutladığını söyledi.

Program, ebelik bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan eğlence ile sona erdi.

(YÖ-HİV-Y)



27.04.2017 11:22:08 TSI

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