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Dicle Elektrik'ten EMO'ya ziyaret

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:28
Dicle Elektrik'ten EMO'ya ziyaret
Dicle Elektrik'ten EMO'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Elektrik Mühendisleri Odasına (EMO) ziyarette bulundu.
İl Müdürü Açar, Sistem İşletme Yöneticisi Bilal Altunç ve Proje Tesis Mühendisi İzzettin Kılınç ile birlikte Diyarbakır EMO'ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Batman Şubesini ziyaret etti. İl müdürü ve beraberindekiler, EMO Batman temsilcisi İbrahim Yıldız ve diğer yöneticiler tarafından karşılandı. Samimi ve sıcak bir ortamda geçen ziyarette, Dicle Elektrik Dağıtım ile EMO'nun ildeki çalışmaları gündeme geldi. Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, şirket olarak yapmakla mükellef oldukları çalışmaların yanı sıra resmi kurumlar ile kentteki STK'lar ile görüşmelerde bulunarak, sağlıklı bir diyalog ortamı kurmak istediklerini ifade etti.
(MŞY-MP-Y)

27.04.2017 11:36:58 TSI
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