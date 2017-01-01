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Sebze halinde Sosyal Bilgiler dersi

- Ziyarete gelen bütün öğrencilere elma dağıttı



(Fotoğraflı)



Yaşar Arda

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir kabzımal, Büyükşehir Sebze Meyve Hâli'ni ziyarete gelen öğrencilere elma dağıttı.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Şehit Mustafa Türker İlkokulu öğretmenleri, Sosyal Bilgiler dersindeki bir konunun pratiğini görmek amacıyla 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 87 kişilik kafileyi Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hâli'ne götürdü. Öğrencileri ağırlayan Kabzımal Ali Avcı da öğrencilere birer tane elma hediye etti. 4. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Fahrettin Akbaş, Buket Coşkun, Seçkin Şirin Algül ve Hatice Demirci ile bir profesyonel rehber eşliğinde gittikleri hâlde sebze ve meyvelerin üretiminden dağıtımına, dağıtımından tüketimine kadar geçirdiği aşamalar hakkında bilgi edindiler.

İki otobüsle Sebze ve Meyve Hâli'ne gelen 87 öğrencinin ziyareti ve meyva ikramı ile ilgili konuşan Kabzımal Ali Avcı, "Okullarımızdan sürekli olarak öğrenci grupları geliyor. İki gün önce de Ülkü İlkokulu öğrencileri gelmişti. Hem hâle geldikleri belli olsun, hem de elleri boş gitmesin diye mevsimine göre birer ikişer tane meyve ikram ediyorum. İki gün önce erik, bugün de elma dağıttık" dedi.

(YA-MET-Y)



27.04.2017 11:44:43 TSI

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