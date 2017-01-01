Bahar Futbol Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası'nın beşinci ve altıncı günleri tamamlandı.
Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen turnuvanın beşinci günündeki müsabakalarda Karaelmasspor, Birazhırsspor'u 7-1 yenerken, günün diğer bir maçında Çakallarladanspor, Kervanserayspor 4-4 berabere kaldı.
Altıncı gününde yapılan turnuvada ise; Çikaskondikasspor, Dirilişspor'u 3-2, San Marinospor, Akıncılarspor'u 8-2 yendi.
(CKT-DA-Y)
27.04.2017 11:47:05 TSI
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