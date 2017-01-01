YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarında şiir ziyafeti

Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarında şiir ziyafeti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, Türkiye'nin dört bir yanından şair ve aşıkları Mersin'de buluşturmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 15 yıl önce Tarsus'ta başlatılan Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, Mersinlileri Türk kültürünün en güzel örnekleri ile buluşturuyor. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, yurt içinden birçok şair ve ozan, Mersinlilere şiir ziyafeti sunuyor. Etkinliğin üçüncü gecesinde de Türkiye'nin dört bir yanından gelen şairler, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın şiirlerinin de seslendirildiği geceye Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan çok sayıda vatandaş katıldı. Geceye, Mehmet Çiçek, Fazilet Sönmez, Nihayet Ağçay, Arzu Kabukçu, Güldane Taş, Adem Torun, Mualla Tetik, Osman Karaarslan, Ali Altınlı ve İlhan Eray katılarak şiirlerini Mersinliler için seslendirdiler. Etkinliğin sonunda sahne alan şairlere Karacaoğlan heykelcikleri hediye edildi.

Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları etkinlikleri, son gününde ise Makedonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Bulgaristan, Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Şorya, Çuvaşistan ve Doğu Türkistan'dan gelen şair ve ozanları ağırlayacak.

(KYM-Y)



27.04.2017 11:47:47 TSI

NNNN

