27 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarında şiir ziyafeti

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:40
Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarında şiir ziyafeti
Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamlarında şiir ziyafeti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, Türkiye'nin dört bir yanından şair ve aşıkları Mersin'de buluşturmaya devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından 15 yıl önce Tarsus'ta başlatılan Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları, Mersinlileri Türk kültürünün en güzel örnekleri ile buluşturuyor. Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte, yurt içinden birçok şair ve ozan, Mersinlilere şiir ziyafeti sunuyor. Etkinliğin üçüncü gecesinde de Türkiye'nin dört bir yanından gelen şairler, Mersinlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın şiirlerinin de seslendirildiği geceye Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Kerim Tufan çok sayıda vatandaş katıldı. Geceye, Mehmet Çiçek, Fazilet Sönmez, Nihayet Ağçay, Arzu Kabukçu, Güldane Taş, Adem Torun, Mualla Tetik, Osman Karaarslan, Ali Altınlı ve İlhan Eray katılarak şiirlerini Mersinliler için seslendirdiler. Etkinliğin sonunda sahne alan şairlere Karacaoğlan heykelcikleri hediye edildi.
Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları etkinlikleri, son gününde ise Makedonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Bulgaristan, Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Şorya, Çuvaşistan ve Doğu Türkistan'dan gelen şair ve ozanları ağırlayacak.
(KYM-Y)

27.04.2017 11:47:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Mersin'deki ihaleye fesat karıştırma davası
YEREL

MERSİN'DEKİ İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA DAVASI

Mersin merkezli uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN MERKEZLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 22 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 22 GÖZALTI
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mersin'de park halindeki kamyonda yangın
YEREL

MERSİN'DE PARK HALİNDEKİ KAMYONDA YANGIN
Mersin'de kaçak içki operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
ÇKA Nisan Ayı Toplantısı yapıldı
YEREL

ÇKA NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI
Mersinli muhtarlar Çanakkale'de
YEREL

MERSİNLİ MUHTARLAR ÇANAKKALE'DE
Kayseri'deki terör saldırısı
YEREL

KAYSERİ'DEKİ TERÖR SALDIRISI
Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Ulubaş:
YEREL

AKDENİZ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI ULUBAŞ:
Kayısının kilosu bahçede 7 liraya düştü
YEREL

KAYISININ KİLOSU BAHÇEDE 7 LİRAYA DÜŞTÜ

Mut'ta hal sezonu dualarla açıldı
YEREL

MUT'TA HAL SEZONU DUALARLA AÇILDI
Aşut; &quot;Dünya çapındaki projelerden pay almak istiyoruz&quot;
YEREL

AŞUT; "DÜNYA ÇAPINDAKİ PROJELERDEN PAY ALMAK İSTİYORUZ"
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Mut'ta sulama kooperatifi Güneş Enerjisi Santrali kuruyor
YEREL

MUT'TA SULAMA KOOPERATİFİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURUYOR
Afşin'de kuyumcunun öldürüp altınlarının çalınması
YEREL

AFŞİN'DE KUYUMCUNUN ÖLDÜRÜP ALTINLARININ ÇALINMASI
Türkiye'nin en kapsamlı Trafik Eğitim Parkı Mersin'de hizmete girdi
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI TRAFİK EĞİTİM PARKI MERSİN'DE HİZMETE GİRDİ
Uluslararası Karacaoğlan Şiir Akşamları sürüyor
YEREL

ULUSLARARASI KARACAOĞLAN ŞİİR AKŞAMLARI SÜRÜYOR
Silifke Belediyesi'nden peyzaj çalışmaları
YEREL

SİLİFKE BELEDİYESİ'NDEN PEYZAJ ÇALIŞMALARI
Mersin'in 6 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 6 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
YAŞAM

TÜRKLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!

 1
  • 2 Babasına hiç çekmemiş! Ünlü oyuncunun oğlu...
  • 3 Ünlü şarkıcının klasik arabası
  • 4 Kıyamet çukuru diyorlar ama işte işin aslı!