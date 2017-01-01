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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Minik öğrencilere kitap ve kütüphane tanıtıldı

27 Nisan 2017 Perşembe, 11:41
Minik öğrencilere kitap ve kütüphane tanıtıldı
Minik öğrencilere kitap ve kütüphane tanıtıldı

(Fotoğraflı)

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de 'Dünya Kitap Haftası' etkinlikleri kapsamında anasınıfı öğrencilerine kitap ve kütüphane tanıtıldı.
22-28 tarihleri arasında Dünya Kitap Haftası nedeniyle İl Halk Kütüphanesi, Berfin Anaokulu ile birlikte çocuklara kitap ve kütüphaneyi tanıtmak amacıyla onlara kendi kitaplarını oluşturmalarını sağlandı.
İl Halk Kütüphanesi Müdürü Yüksel Polat, Dünya Kitap Haftası etkinlikleri kapsamında Berfin Anaakulu ile birlikte küçük yaşta kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla çocuklara kitap ve kütüphaneyi tanıttıklarını belirterek, kendi kitaplarını oluşturma konusunda uygulamalı olarak bilgi verdiklerini söyledi.
(FT-ŞAK-Y)

27.04.2017 11:50:14 TSI
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