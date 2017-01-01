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Kayı Boyu Derneğinden şehit ailelerine başsağlığı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Sadık Fidan, yaşanan terör olayları sonrasında duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailelere başsağlığı diledi.

Fidan, canını vatan için feda edenlerin, büyük Türk milletinin kutsal analarının kahraman evlatları olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz, vatanımızın birliği ve beraberliği bozulmasın, başka güçler ülkemizi esir etmesin diye namusumuzu ve şerefimizi korumak uğruna canlarını feda ediyorlar. Geçmişten bu yana ülkemizi bölmek isteyen bir takım iç ve dış güçler bizi terör belası ile yıkmaya çalışmakta ve bu uğurda da nice canlarımız, vatan evlatlarımız şehit düşmektedir. Geçtiğimiz günlerde Kars, Şırnak ve Bitlis'te hain terör örgütü PKK tarafından patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan 5 ana kuzusunun ardından Eskişehir Kayı Boyu Derneği olarak her daim kinimizi taze tuttuğumuzu dile getirirken yavrularımızın ruhları şad mekanları cennet olsun. Rabbim geride kalan kederli ailelerine sabırlar versin. Vatan sağolsun" diye belirtti.

(İHA-MET-Y)



27.04.2017 11:51:56 TSI

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