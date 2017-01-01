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Batman'da 81 polis görevden uzaklaştırıldı



Osman Arslan

BATMAN (İHA) - Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu gerekçesiyle 81 polis görevden uzaklaştırıldı.

Batman'da 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu belirtilen aralarında komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 81 polis görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılan polis memurlarının silah ve rozetleri de alındı.

(OA-MP-Y)



27.04.2017 11:52:07 TSI

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