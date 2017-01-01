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Van'da 'Aşı haftası'

- İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz;

- "Herşeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı"

- "Aşılarını uygun sayıda ve uygun aralıklarla almış çocuklar yeterince korunmuş olurlar"



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Sağlık Müdürlüğü, aşının önemi ve kimlere nasıl aşı uygulaması yapıldığına dair olarak bir bildiri yayınladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, 'Aşı Haftası' nedeniyle yayınladığı bildiri ile aşının önemine vurgu yaptı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sağlık Müdürü Dr. Yanmaz, aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulandığını söyledi. Hafta boyunca, toplumun aşılama konusundaki duyarlılığını artırmak ve eksik aşılı çocukların aşılanmalarını sağlamak amacıyla vatandaşları bilgilendirilmesi, bağışıklama hizmetlerinin önemli bir temel sağlık hizmeti olduğu ifade eden Dr. Yanmaz, Türkiye'de son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler yaşandığını belirtti. Çocuklarda hastalıkların önüne geçebilmek için aşıların büyük önem taşıdığını ifade eden Dr. Yanmaz, çocukların ölmemesi, sağlıklı yaşaması için aşıların gerekli olduğu ve aşılar sayesinde hastalıkların çocuklardan uzak durduğunun altını çizerek, "Aşılarını uygun sayıda ve uygun aralıklarla almış çocuklar yeterince korunmuş olurlar. Uygulanan aşılar kişilere özel olan aşı kartına kaydedilmeli, bu aşı kartı ise mutlaka saklanmalıdır. "Herşeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı" sloganımızla aşı uygulamaları, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde yapılmaktadır. Aşı takviminde yer alan aşılar, Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Verilen aşılama hizmetlerinden faydalanın. Sizlerden beklentilerimiz, hayatın her aşamasında aşılamanın önemi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. Her yaştan insanın korunmasını sağlamak hedeflenmelidir. Çocuklarımızın aşılanmasını sağlayalım. Aşılanma şansını kaçıranlar var ise aşılanmaları için sağlık kuruluşlarına götürelim. Sağlıklı bir toplumun gereği için aşılama hizmetinin vazgeçilemez olduğu bilincini tüm kesimlere ulaştıralım. Aşılama ile sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla birlikte sağlıklı adımlar atalım. Bu konuda vatandaşlarımız Halk Sağlığı Müdürlüğü,Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kanser Şube Müdürlüğü'nde bilgi alabilirler" şeklinde konuştu.

(EKİP-ŞAK-Y)



27.04.2017 12:13:01 TSI

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