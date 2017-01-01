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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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"Umudum Mesleğim, Ahşap Geleceğim" projesi

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:29
"Umudum Mesleğim, Ahşap Geleceğim" projesi
"Umudum Mesleğim, Ahşap Geleceğim" projesi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, Umudum mesleğim, ahşap geleceğim" projesi kapsamında kursiyerlere eğitim verildi.
Avrupa Birliği Fonlarından karşılanan ve İl Özel idaresi tarafından hazırlanan "Umudum mesleğim, ahşap geleceğim" projesi kapsamında Elektrik, Metal, Mobilya meslek edinme kursları konularında uzman personeller tarafından eğitim veriliyor.58 gün sürecek olan eğitime 70 kişi katılarak alanlarında meslek ediniyor.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, Proje, bilgi toplumu ve sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak insana yatırım yapılmasını, çağın getirdiği değişime uygun bir anlayışla nitelikli, donanımlı, ara elaman yetiştirilmesini, onlara mesleki formasyon kazandırılmasını içerdiğini belirtti.
Bolat, " Proje ile istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi, işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere kişilerin mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarından faydalanmak suretiyle, istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak, halen çalışmakta olduğu sektörde yeni teknolojilere uyumlarını mesleklerinde gelişmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Kurslar, belli bir takvim periyoduna göre akşamları veya hafta sonları yapılmaktadır. Kurslarımızdan mezun olan kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatına uygun olarak sertifika verilecektir. Projede emeği geçen, görev alan, kurs gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(MAD-OE-Y)

27.04.2017 12:37:49 TSI
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