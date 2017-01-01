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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Başkan Atilla: "Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz"

27 Nisan 2017 Perşembe, 12:31
Başkan Atilla: "Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz"
Başkan Atilla: "Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale gezisine gönderilecek öğrencileri makamında ağırlayan Başkan Cumali Atilla, gençlerin mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale gezisine gönderilecek TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Geziye gidecek öğrenciler ve öğretmenlerle makamında bir süre sohbet eden Başkan Atilla, öğrencilerin sorunları ve taleplerini dinledi.

Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz
Öğrencilerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Başkan Atilla, "Gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimize katkı sunacak projeleri önemsiyoruz. Öğrenciler, Çanakkale'de şanlı tarihimizin yazıldığı yerleri görecek. Bu, öğrencilerimizin geçmişini öğrenme adına faydalı olacaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmalıyız" diye konuştu.
Öğrenciler daha sonra Başkan Atilla tarafından Çanakkale'ye uğurlandı.

Projede 100 öğrenci yer alıyor
Proje kapsamında 100 öğrenci, uçakla İstanbul'a gitti. Öğrenciler, 4 günlük ziyaret kapsamında Kocaeli'nde Darıca Hayvanat Bahçesi, Bilim Merkezi, Kağıt Müzesi, Gayret Gemi Müzesi'ni ziyaret edecek. Daha sonra Çanakkale'ye geçecek öğrenciler, şehitliği ve tarihi mekanları ziyaret edecek.
(İHA-MP-Y)

27.04.2017 12:39:56 TSI
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