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İZAYDAŞ, TEMA Vakfı yöneticilerini ve minik öğrencileri ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, TEMA Vakfı yöneticilerini ve minik gönüllü öğrencileri ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, sosyal sorumluluk projesi kapsamında TEMA Vakfı yöneticileri ve minik gönüllü öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarete TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, TEMA Vakfı Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol ve vakıf yöneticileri de katıldı. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, TEMA heyetini makamında ağırlarken şirketin faaliyetleri ve çalışma sistemi hakkında bilgi verdi. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı işbirliği içinde sürdürülen çalışmaların önemine vurgu yapıldı. TEMA Vakfı yönetiminin ziyaret programında ayrıca, çevre gönüllüsü çocuklarla bir buluşma gerçekleştirildi. İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, TEMA Vakfı Genel Başkanı Deniz Ataç, Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol ve vakıf yöneticileri, İZAYDAŞ'ta çevre ve atık ile ilgili konuda bilgilendirilen anaokulu çevre gönüllüsü öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

(İG-AY)



27.04.2017 12:49:28 TSI

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