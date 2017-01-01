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Berberden örnek davranış



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde hizmet veren berber Yunus Emre Erdoğan, tüm şehit çocuklarını ücretsiz tıraş ediyor.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ata Caddesi Hacer Yücel Sokak'ta faaliyet gösteren Yunus Emre Erdoğan, "Şehit çocukları bizlerin emanetidir. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

İş yeri sahibi Yunus Emre Erdoğan'ın, dükkanının camına yapıştırdığı, "Şehit çocukları bu iş yerinde ücretsiz tıraş olabilirler. Bedelleri babaları tarafından ödenmiştir. Ne Mutlu Türküm Diyene" yazısı dikkat çekiyor.

Yaptığı örnek davranış hakkında bilgi veren Yunus Emre Erdoğan, Türk evladı olarak şehitlerin anısına böyle bir uygulamaya karar verdiğini belirtti. Erdoğan, "Bu uygulama beni de müşterilerimi de mutlu etti. Üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



27.04.2017 12:56:55 TSI

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