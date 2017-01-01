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Burhaniye'de obeziteye karşı savaş başlatıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye, obeziteye karşı erken alarm verdi. Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü nezdinde çalışmalarını sürdüren Diyetisyen Yusuf Kenan Karaman okullarda "Doğru Beslenme" konulu seminerler vermeye başladı.

Nadir Tolun İlkokulu'nda başlatılan bir proje kapsamında, Diyetisyen Karaman, okulda 1. ve 2. sınıflara doğru beslenme eğitimi verdi. Çocuklara doğru beslenme kuralları anlatıldı. Sağlıklı veya yanlış beslenme alışkanlığının henüz çocuk yaşlarda başladığını ve geliştiğini, anlatan Yusuf Kenan Karaman, "Gelişen bu davranış ömür boyu sürmektedir. Bunun için doğru beslenme adına çocuk yaşlarda bilgilenmek çok önemli. Talep olması halinde diğer okullarda da bu çalışmayı yapabiliriz. Çocuklar anlatılanları çok iyi dinliyor" dedi. Belediye Başkanı Necdet Uysal da, "Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızı çağın hastalığı ve birçok hastalığın tetikleyicisi olan obeziteye karşı erkenden uyarmak için yaptığımız bu tip eğitimler süreklilik halinde devam edecektir" dedi. Okul Müdürü Nadide Zeybek, diyetisyen Yusuf Kenan karaman'a teşekkür ederken, diğer sınıflarda de eğitim verilmesini istedi.

(FT-EME)



27.04.2017 13:08:05 TSI

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