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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da Hint keneviri ele geçirildi

27 Nisan 2017 Perşembe, 13:39
Batman'da Hint keneviri ele geçirildi

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir evde yaptığı aramada 10 kök Hint keneviri ve iki adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir eve operasyon yaptı. Operasyonda, 10 kök Hint keneviri ile 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
(OA-MP-Y)

27.04.2017 13:46:57 TSI
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