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TDBB ve Rusya Şehirler Birliği arasında işbirliği



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Rusya Şehirler Birliği ortak projeler yürütme ile işbirliği protokolü imzaladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her ay düzenli bir şekilde yapılan TDBB Nisan ayı yürütme kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Başkan Karaosmanoğlu, Rusya Şehirler Birliği işe ortak projeler yürütmek amacıyla işbirliği protokolünü imzaladı. Tecrübe ve bilgi paylaşımının yanı sıra iki ülke arasında ilişkilerin gelişmesini amaçlayan işbirliğin imzalandığı törende bir konuşma yapan TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bugün burada inşallah, dünyamızın kalkınmasına ve dostluklarımınızın pekişmesine yönelik olarak çok büyük bir işbirliğinin temellerini atıyoruz. Türkiyemizin yakın dostu Rusya Federasyonu ile yapılan bu işbirliği çalışması inanıyorum ki, uzun vadede topluluklarımızın ortak çıkarlarına yönelik çok büyük projelerin hayat bulmasına vesile olacaktır. 28 ülkeden tam 1103 yerel yönetim üyesi olan, dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından birini teşkil eden Türk Dünyası Belediyeler Birliğimizi Rusya Belediyeler Birliği ile ortak 12 üyesinin inanıyorum ki, bu iki devletlerarası kuruluşun iş birliğinde ve ortak amaçları doğrultusunda projeleri hayata geçirmelerinde büyük katkısı olacaktır" dedi.

TDBB ve Rusya Şehirler Birliği ortak projeler yürütme ile işbirliği protokolü imzaladı.

(İG-GY-Y)



27.04.2017 13:51:35 TSI

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